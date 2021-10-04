Кабаева намерена провести экспериментальный турнир по художественной гимнастике
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова заявила, что олимпийская чемпионка Алина Кабаева намерена организовать экспериментальный международный турнир, сообщает ТАСС.
По её словам, соревнования по правилам 2004-2005 годов пройдут 17-18 декабря, на них пригласят 10 сборных, которые участвовали на Олимпиаде.
Ранее Кабаева, которая выиграла Олимпиаду 2004 года, заявила, что судейство российских гимнасток в финале личного первенства на Играх-2020 в Токио, является «опасным прецедентом», сообщает телеканал «МИР 24».
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