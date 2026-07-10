Россельхознадзор попросил Казахстан приостановить экспорт подсолнечника

Россельхознадзор направил в Минсельхоз Казахстана обращение с просьбой до 1 января 2027 года приостановить отправку в РФ продовольственного подсолнечника. Об этом сообщает RT.

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В ведомстве указали, что на Кубани был выявлен склад, через который осуществлялись нелегальные отгрузки. Семена подсолнечника из Казахстана поставляли в Россию под видом продовольственного, в сопровождении казахстанских фитосанитарных сертификатов.

Отмечается, что на этикетках снаружи содержалась информация о продовольственном назначении, а на внутренних этикетках - о родительских формах семян подсолнечника из Франции и Чили.

В Россельхозе указали, что с начала 2026 года пришло 40 машин с такой продукцией.

«Решение принято в целях предупреждения незаконного ввоза семян подсолнечника под видом продовольственного и до принятия казахстанской стороной мер по предотвращению данных нарушений», - говорится в сообщении.

Ранее руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что запрет на поставки в РФ ряда продовольственных товаров из Армении не связаны с политикой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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