Захарова опровергла информацию о подготовке введения в России выездных виз
Информация о том, что российские власти якобы готовятся к введению выездных виз, не соответствует действительности. Как пишет РБК, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Отмечается, что сообщения о том, что в России якобы разрабатывают закон о выездных визах, стали появляться в СМИ, которые признаны в РФ иноагентами.
«Ахинея. Классика иноагентства», — ответила Захарова на просьбу прокомментировать данные публикации.
Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов опроверг слухи о планах властей повысить налоги и заморозить вклады в России, сообщает Ura.ru.
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