Захарова опровергла информацию о подготовке введения в России выездных виз

Отмечается, что сообщения о том, что в России якобы разрабатывают закон о выездных визах, стали появляться в СМИ, которые признаны в РФ иноагентами.

«Ахинея. Классика иноагентства», — ответила Захарова на просьбу прокомментировать данные публикации.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов опроверг слухи о планах властей повысить налоги и заморозить вклады в России, сообщает Ura.ru.

