Захарова опровергла информацию о подготовке введения в России выездных виз

Информация о том, что российские власти якобы готовятся к введению выездных виз, не соответствует действительности. Как пишет РБК, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Отмечается, что сообщения о том, что в России якобы разрабатывают закон о выездных визах, стали появляться в СМИ, которые признаны в РФ иноагентами.

«Ахинея. Классика иноагентства», — ответила Захарова на просьбу прокомментировать данные публикации.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов опроверг слухи о планах властей повысить налоги и заморозить вклады в России, сообщает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:ОпровержениеРоссияВизыМИД РФМария Захарова

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