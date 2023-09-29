«Не примирит с Fan ID»: Мостовой о попытках вернуть пиво на стадионы

Федеральная антимонопольная служба концептуально поддержала возвращение на стадионы рекламы пива и пивных напитков. Запрет на рекламу и продажу пива на стадионах во время футбольных матчей появился в 2005 году. Возвращение пива на трибуны лоббируют футбольные клубы, в частности, петербургский «Зенит». Мостовой выразил мнение, что такие решение все равно не смогут примирить футбольных фанатов с Fan ID.

«Возвращение пива на стадионы вряд ли сможет примирить футбольных фанатов с Fan ID. Понятно же, что дело не в пиве, вине или кока-коле. Возвращение пива может сыграть в пользу тех, кто любит этот напиток, но не все же его любят. Основная проблема фаната – это сам Fan ID. Вот возвращение сувенирной продукции на стадионы было бы выгодно клубам, конечно. Думаю, это серьезная прибыль для них. Если говорить об алкоголе на стадионах, то все зависит от самого себя: кто-то может выпить бокал пива и одуреть, а кто-то ведрами его пить может и ничего! У меня таких друзей полно! Многие люди даже лучше становятся, когда выпьют бокал чего-нибудь», - сказал собеседник НСН.

Футболист поделился своим опытом работы за рубежом, где на большинстве стадионов не запрещена продажа пива. По словам Мостового, он ни разу не видел никаких проблем из-за того, что фанаты пили пиво во время матчей.

«Я большую часть своей карьеры играл за границей, никаких проблем с пивом там я не видел. Да и мы можем наблюдать, что у нас особо дисциплина не нарушается. Когда ввели Fan ID, у нас что, было много каких-то правонарушений? Не припомню такого, за последние годы ничего такого не видел ни на трибунах, ни около стадионов. Фанатам нужно проходить десять контролей, за ними следят десять камер на одном метре», - отметил спортсмен.

В конце июля вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что от паспорта болельщика (Fan ID) на футбольных матчах в России отказываться не планируют, напоминает «Радиоточка НСН». По словам политика, данная мера вводилась исключительно для безопасности болельщиков, и, согласно статистике, фиксируется «практически полное отсутствие инцидентов».

