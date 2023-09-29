«Известия»: ФАС поддержала возврат рекламы пива на стадионы

Министерство собирает позиции других ведомств относительно продаж и рекламы пива на стадионах и во время спортивных трансляций. До этого в Минфин поступило письмо от депутата «Единой России» Михаила Романова: к парламентарию обратились футбольные клубы, попросив оказать содействие в возвращении пенного на арены.

Как отметили в ФАС, действующий запрет можно снять, если власти разрешат продажи слабоалкогольных напитков на стадионе во время игры. При этом служба не планирует отменять ограничения на рекламу пива во время трансляций. В ФАС напомнили, что производители могут продвигать в телеэфире свою безалкогольную продукцию, соответственно, потребитель получает общее представление о товарном знаке пенного, общего для слабоалкогольных и безалкогольных напитков.

Между тем Союз российских пивоваров предложил ввести новый государственный стандарт на пиво, ограничив до 20% норму допустимой замены солода и до 2% — долю сахаросодержащих продуктов, напоминает телеканал «360».

