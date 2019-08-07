«Не повезло»: Ветеран футбола оценил шансы «Краснодара» в матче с «Порту»

С этой точкой зрения в эфире НСН согласился двукратный обладатель Кубка СССР по футболу, ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд.

«То, что с соперником не повезло, это ясно, потому что "Порту" – одна из сильнейших команд Европы, входит в десятку лучших. Здесь даже говорить нечего. Что касается самих краснодарцев, трудно сказать, подошли ли они в хорошей форме. Выглядят они прилично, находятся наверху турнирной таблицы. Показывают хороший футбол. Игра будет очень тяжелая, они это знают. Самое главное для Краснодара – забить два мяча. Чтобы ехать в Порту, надо иметь какое-то преимущество голевое», - заявил он.

Ранее футбольный эксперт, бывший член сборной России по футболу Александр Мостовой объяснил в эфире НСН, почему поддерживает идею отменить лимит на легионеров в российских клубах.

