Александр Мостовой поддержал отмену лимита на легионеров: Хуже не будет

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что отмена лимита на количество легионеров в российских командах не скажется на сборной. По его словам, даже если в отечественных командах будут играть одни иностранцы, россияне поедут играть за границу – откуда их и будут «отсматривать» и вызывать в национальную команду.

С наставником сборной в эфире НСН согласился футбольный эксперт, бывший игрок сборной России Александр Мостовой.

«Полностью согласен. Я всегда говорил, какая разница: лимит три, пять, десять, одиннадцать. Там уже все запутались с этими цифрами. Так же как и та история, когда у нас был переход зима, лето, осень, весна. Никто не понимал, что и куда переходит. Я к этому спокойно отношусь. Вот если бы лимит был один иностранец – вот это да. Тогда бы никто не мог купить много иностранцев дорогих.