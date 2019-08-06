Александр Мостовой поддержал отмену лимита на легионеров: Хуже не будет
Бывший член сборной России рассказал в эфире НСН, почему один легионер в команде – хорошо, а больше – уже плохо.
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что отмена лимита на количество легионеров в российских командах не скажется на сборной. По его словам, даже если в отечественных командах будут играть одни иностранцы, россияне поедут играть за границу – откуда их и будут «отсматривать» и вызывать в национальную команду.
С наставником сборной в эфире НСН согласился футбольный эксперт, бывший игрок сборной России Александр Мостовой.
«Полностью согласен. Я всегда говорил, какая разница: лимит три, пять, десять, одиннадцать. Там уже все запутались с этими цифрами. Так же как и та история, когда у нас был переход зима, лето, осень, весна. Никто не понимал, что и куда переходит. Я к этому спокойно отношусь. Вот если бы лимит был один иностранец – вот это да. Тогда бы никто не мог купить много иностранцев дорогих.
Они (клубы) сами виноваты: начали деньгами швыряться направо и налево, поэтому и наши вроде бы посредственные средние футболисты стали получать большие деньги. Приезжают иностранцы – то же самое. Вырывают здесь огромные контракты и отдыхают, потому что понимают, что уровень здесь довольно средний. Обычный футболист в Испании, Англии, Германии землю бы грыз, а здесь становится звездой. Все это понимают и с удовольствием сюда едут. А наши понимают, что иностранец приезжает средний и получает бешеные деньги, он говорит: ни фига - почему я должен получать меньше? И тоже просят. И те, кто платит, потом плачут. Хуже (из-за отмены лимита) не станет по простой причине: у нас провели сумасшедший чемпионат в плане атмосферы и всего. Многие еще годы будем на этом багаже ехать, потому что стадионы есть, инфраструктура есть, про футбол стали все хорошо отзываться – не так, как раньше», - заявил он.
Ранее Мостовой в интервью НСН рассказал, почему российские тренеры не могут попасть в рейтинг лучших тренеров по версии ФИФА.
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