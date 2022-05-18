«Кинул и уехал?» Широков ждет возвращения Фернандеса из Бразилии

«Он здесь долго жил, и у нас в принципе с Бразилией более-менее нормальные отношения, поэтому я не думаю, что он кинул и уехал. Может, и правда человек устал от всего, и от футбола в том числе. Просто, смысл тогда подписывать контракт до 2024 года, если ты понимаешь, что устал? И еще нужно понять, ему будут платить деньги или нет?» - уточнил Широков.

Отвечая на вопрос, связан ли отъезд бразильца со спецоперацией на Украине, он вспомнил про фильм "Гостья из будущего".

«Я не знаю, у меня нет миелофона. Мне Алиса Селезнева ничего не приносила, поэтому мне трудно комментировать чужие мысли. У людей есть возможность отсюда уехать, они уезжают. Пусть едут. Я не знаю, вернется он или нет, но не забывайте, что он россиянин», - пояснил экс-игрок сборной России.

Широков также указал на «эффект» от раздачи паспортов иностранным футболистам.

«Мы все время даем им паспорта, а они нас через это кидают. Я еще ни одного не знаю в большом футболе, кроме Жоазиньо, который здесь остался и играет дальше. В мини-футболе есть ребята-бразильцы, которые здесь живут. А так, вы бразильцу дали паспорт и он благополучно едет домой, как он сказал», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

В конце марта защитник «Спартака» Лукас Айртон улетел в Бразилию. Вскоре стало известно, что он прошел медицинское обследование в Рио-де-Жанейро и подписал контракт с «Фламенго».

