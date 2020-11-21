«Не драматизируйте». Ягудин о поражении российских футболистов

«Глобально ничего страшного не произошло. Россия едет на Евро, и 29 ноября состоится жеребьевка отборочного цикла Чемпионата Мира, куда у нас есть еще шанс пробиться. Проиграли крупно, бездарно, не самому сильному сопернику, бывает. У нас любят драматизировать, но повторюсь, никакой катастрофы не произошло. Германия тоже уступила испанцам 0:6. Может быть, это наоборот нашу сборную мотивирует и встряхнет», – сказал он.

Также Ягудин в эксклюзивном интервью НСН предположил, что в УЕФА сидят более смелые чиновники, чем в ISU, раз международные турниры по футболу на фоне пандемии проводятся, пусть и без зрителей, а среди фигуристов и конькобежцев нет.

