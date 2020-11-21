«Не драматизируйте». Ягудин о поражении российских футболистов
Олимпийский чемпион по фигурному катанию в эфире НСН понадеялся, что громкое поражение сборной России в матче с Сербией встряхнет футболистов.
Сборная России по футболу потерпела самое крупное поражение с 2004 года. Игра с командой из Сербии завершилась со счетом 5:0.
Фигурист, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России Алексей Ягудин в эфире НСН выразил надежду, что проигрыш мотивирует футболистов на победу в следующих матчах.
«Глобально ничего страшного не произошло. Россия едет на Евро, и 29 ноября состоится жеребьевка отборочного цикла Чемпионата Мира, куда у нас есть еще шанс пробиться. Проиграли крупно, бездарно, не самому сильному сопернику, бывает. У нас любят драматизировать, но повторюсь, никакой катастрофы не произошло. Германия тоже уступила испанцам 0:6. Может быть, это наоборот нашу сборную мотивирует и встряхнет», – сказал он.
Также Ягудин в эксклюзивном интервью НСН предположил, что в УЕФА сидят более смелые чиновники, чем в ISU, раз международные турниры по футболу на фоне пандемии проводятся, пусть и без зрителей, а среди фигуристов и конькобежцев нет.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,0 млн+24 318 / сут.
Умерли
35 311+461 / сут.
Выздоровели
1,6 млн+24 758 / сут.
- Reuters: Трамп примет участие в саммите G20
- Еще 74 пациента с COVID-19 скончались в Москве
- Путин поручил обеспечить инвалидов жильём к 2025 году
- Разведки стран ЕС подготовили первый в истории доклад по общим угрозам
- ГП Азербайджана попросила помощи у России в расследовании дела журналиста Пегова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru