«Не драматизируйте». Ягудин о поражении российских футболистов

Олимпийский чемпион по фигурному катанию в эфире НСН понадеялся, что громкое поражение сборной России в матче с Сербией встряхнет футболистов.

Сборная России по футболу потерпела самое крупное поражение с 2004 года. Игра с командой из Сербии завершилась со счетом 5:0.

Фигурист, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России Алексей Ягудин в эфире НСН выразил надежду, что проигрыш мотивирует футболистов на победу в следующих матчах.

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«Глобально ничего страшного не произошло. Россия едет на Евро, и 29 ноября состоится жеребьевка отборочного цикла Чемпионата Мира, куда у нас есть еще шанс пробиться. Проиграли крупно, бездарно, не самому сильному сопернику, бывает. У нас любят драматизировать, но повторюсь, никакой катастрофы не произошло. Германия тоже уступила испанцам 0:6. Может быть, это наоборот нашу сборную мотивирует и встряхнет», – сказал он.

Также Ягудин в эксклюзивном интервью НСН предположил, что в УЕФА сидят более смелые чиновники, чем в ISU, раз международные турниры по футболу на фоне пандемии проводятся, пусть и без зрителей, а среди фигуристов и конькобежцев нет.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Фигурное КатаниеФутболистАлексей Ягудин
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