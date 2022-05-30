«Не дадут утонуть!»: Слухи о смерти «Уфы» и «Рубина» назвали блефом

Расформирование известных футбольных клубов может всколыхнуть политическую ситуацию в стране, а это никому не нужно, сказал в эфире НСН Роберт Воскеричян.

Власти не дадут умереть клубам Российской футбольной премьер-лиги, а также вылетевшим в ФНЛ «Рубину» и «Уфе», заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» автор учебного спецкурса «Футбольная индустрия», доцент РУДН Роберт Воскеричян.

Ранее глава РФС Александр Дюков опроверг информацию СМИ, что «Рубин» хотел весной сняться с чемпионата России, но ему пообещали мораторий на вылет.

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«В условиях экономических санкций против страны клубные бюджеты будут усыхать, потому что даже у больших компаний есть определенные сложности. При этом я не вижу оснований, чтобы в премьер-лиге кто-то закрылся. В ФНЛ более-менее все понятно, а вот в ФНЛ-2 клубы могут закрываться, потому что там очень низкие бюджеты, все полностью на откуп регионам, а у них сейчас сложная финансовая ситуация. Те, у кого нет денег, закроются до наступления следующего сезона», - сказал Воскеричян.

По его словам, закрытие таких клубов, как «Спартак» или «Рубин» является ударом по престижу власти, поэтому такого не произойдет.

«Что касается "Рубина", тут много связано с республикой, которая и помогла создать клуб, побеждавший "Барселону" и дважды становившийся чемпионом России. Сейчас этот этап подошел к концу, клуб отдали в частные руки, не получилось. Я думаю, что власти Татарстана точно не дадут "Рубину" утонуть. Если он будет закрываться, кто-то найдется. Это можно сравнить со "Спартаком". Если Федун или "Лукойл" скажут, что мы не можем или не хотим, найдется обязательно крупная компания. Дать "Спартаку" утонуть – это значит всколыхнуть политическую ситуацию в стране, это никому не нужно и это удар по престижу власти. То же самое: если умрет "Рубин" - это удар по престижу республиканской власти», - указал эксперт.

Воскеричян также высказал мнение, что «Уфа» найдет необходимые для выступления в ФНЛ $5-7 млн.

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«Здесь есть элемент блефа со стороны нынешних руководителей клубов: если мы уходим в низшую лигу, то закрываемся. Но я не вижу в этом никакой трагедии. Просто "Уфа" получила уведомление, что не будет получать те деньги, что раньше. Если они ужмутся и будут по одежке подтягивать ножки, то вполне могут переждать в низшем дивизионе, поискать спонсоров. Если в премьер-лиге нужен бюджет в $15-20 млн, то в ФНЛ можно обойтись гораздо меньшими суммами – $5-7 млн. Я думаю, что "Уфа" может найти такие деньги», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Накануне московский «Спартак» стал обладателем Кубка России, обыграв в финале турнира «Динамо» со счетом 2:1. При этом в конце мая руководство красно-белых заявило, что считает нецелесообразным дальнейшее существование «Спартака-2», выступавшего в минувшем сезоне в ФНЛ.

По итогам завершившегося в мае чемпионата России в премьер-лигу вышли московское «Торпедо», воронежский «Факел» и «Оренбург», покинули элитный дивизон казанский «Рубин», «Уфа» и тульский «Арсенал». Чемпионом страны стал «Зенит» из Санкт-Петербурга, обладателем Кубка России – «Спартак».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УфаРубинФутбол
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