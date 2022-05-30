«Не дадут утонуть!»: Слухи о смерти «Уфы» и «Рубина» назвали блефом

Власти не дадут умереть клубам Российской футбольной премьер-лиги, а также вылетевшим в ФНЛ «Рубину» и «Уфе», заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» автор учебного спецкурса «Футбольная индустрия», доцент РУДН Роберт Воскеричян.

Ранее глава РФС Александр Дюков опроверг информацию СМИ, что «Рубин» хотел весной сняться с чемпионата России, но ему пообещали мораторий на вылет.