«Не боюсь никаких санкций»: Малком заявил, что остается в Петербурге

Бразильский нападающий «Зенита» Малком заявил, что «не боится санкций» и остается в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает издание Sport24.

«Мне этого хочется, мне хорошо здесь, я хочу продолжать играть за эту команду («Зенит» - прим. НСН)», - поделился спортсмен.

Ранее из-за ситуации на Украине Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным футболистам и тренерам в одностороннем порядке приостановить контракты с клубами в России, подписав до 30 июня соглашения с зарубежными командами. Многие легионеры РПЛ уже воспользовались такой возможностью и покинули российские клубы.

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Футболист добавил, что будет играть за «Зенит», даже несмотря на отстранение клуба от еврокубков. При этом он выразил надежду на стабилизацию ситуации и на то, что команда вернется к европейским турнирам.

Малком начал играть в «Зените» летом 2019 года. В нынешнем сезоне 25-летний спортсмен забил семь мячей и отдал семь результативных передач в 28 матчах во всех турнирах. Он является двукратным чемпионом России и обладателем кубка страны, а также олимпийским чемпионом Токио в составе сборной Бразилии и чемпионом Испании в составе «Барселоны».

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ФОТО: fc-zenit.ru
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