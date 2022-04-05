«Не боюсь никаких санкций»: Малком заявил, что остается в Петербурге

Бразильский нападающий «Зенита» Малком заявил, что «не боится санкций» и остается в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает издание Sport24.

«Мне этого хочется, мне хорошо здесь, я хочу продолжать играть за эту команду («Зенит» - прим. НСН)», - поделился спортсмен.

Ранее из-за ситуации на Украине Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным футболистам и тренерам в одностороннем порядке приостановить контракты с клубами в России, подписав до 30 июня соглашения с зарубежными командами. Многие легионеры РПЛ уже воспользовались такой возможностью и покинули российские клубы.