Названы условия допуска российских велосипедистов до международных стартов

Главный тренер российской сборной по велотреку Сергей Ковпанец рассказал об условиях Международного союза велосипедистов (UCI) для допуска к стартам, пишет РИА Новости.

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По его словам, для участия спортсменам и тренерам нужно заполнить определенную форму. Ковпанец отметил, что UCI не ставит осуждение спецоперации на Украине условием допуска к соревнованиям.

Он считает, что при наличии такого требования российские спортсмены не стали бы его выполнять.

Исполком Международной федерации гимнастики (FIG) 12 мая оставил в силе отстранение спортсменов из России и Белоруссии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Вяткин
ТЕГИ:СоревнованияСпортВелосипеды

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