Названы условия допуска российских велосипедистов до международных стартов

По его словам, для участия спортсменам и тренерам нужно заполнить определенную форму. Ковпанец отметил, что UCI не ставит осуждение спецоперации на Украине условием допуска к соревнованиям.

Он считает, что при наличии такого требования российские спортсмены не стали бы его выполнять.

Исполком Международной федерации гимнастики (FIG) 12 мая оставил в силе отстранение спортсменов из России и Белоруссии, передает «Радиоточка НСН».

