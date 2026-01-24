СМИ: Один человек пострадал при взрыве в торговом центре в Одинцово

Взрыв произошел в ТЦ «О'Депо» в городе Одинцово Московской области. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По предварительным данным, взорвалось электронное устройство. В результате инцидента пострадал 40-летний мужчина, он был госпитализирован.

СМИ: На Ясеневой улице в Москве взорвалась машина

Сейчас посетителей торгового центра эвакуировали, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Ранее автомобиль взорвался на Ясеневой улице на юге Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

