СМИ: Один человек пострадал при взрыве в торговом центре в Одинцово
24 января 202616:14
Взрыв произошел в ТЦ «О'Депо» в городе Одинцово Московской области. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
По предварительным данным, взорвалось электронное устройство. В результате инцидента пострадал 40-летний мужчина, он был госпитализирован.
Сейчас посетителей торгового центра эвакуировали, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
Ранее автомобиль взорвался на Ясеневой улице на юге Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Один человек пострадал при взрыве в торговом центре в Одинцово
- В России увеличилось количество погибших в ДТП по вине водителей-новичков
- ОАЭ стали самым популярным зарубежным направлением у российских туристов весной
- Рост зарплат в ОПК и IT-сфере объяснили дефицитом квалифицированных кадров
- Россиян предупредили об опасности роста музыкального ИИ-контента
- Причиной смерти режиссера Олейникова стал оторвавшийся тромб
- Свыше 40 пособий и выплат проиндексируют с 1 февраля
- Кучеров установил рекорд века в НХЛ
- Губернатор: Энергоснабжение в Мурманской области восстановят минимум через сутки
- МОК не допустил российских атлетов на открытие Олимпиады-2026
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru