СМИ: Один человек пострадал при взрыве в торговом центре в Одинцово

Российские военные освободили населенный пункт Старица в Харьковской области Трехсторонние переговоры делегаций РФ, Украины и США возобновились в Абу-Даби В Хабаровском крае с рельсов сошли 16 вагонов с углем Детские сады должны работать до восьми часов вечера