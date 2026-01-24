Россиянам объяснили, когда выгодно досрочно закрыть вклад

В ряде случаев досрочное снятие вклада может быть оправданным, даже если это приведет к потере процентов. Об этом заявила председатель Комитета по финансовой грамотности населения МГО ОПОРА РОССИИ, финансовый советник Ирина Глушкова в интервью агентству «Прайм».

Так, досрочное снятие выгодно, если использование средств в другом инструменте принесет больше дохода. Например, если резко растут ставки в экономике, выгоднее будет переложить их на других условиях. Также деньги можно использовать для погашения долга, переплата по которому выше процентного дохода.

Банки повышают ставки по накопительным счетам и вкладам

Кроме того, закрыть вклад досрочно имеет смысл для инвестиций или супервыгодной покупки, но для этого необходимо просчитать все риски и выгоды.

Кроме того, весомой причиной могут стать экстренные жизненные обстоятельства и риск отыва лицензии, если вклад выше предела страхового возмещения.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что, несмотря на решение Банка России снизить ключевую ставку в октябре, ряд банков демонстрирует противоположную тенденцию, повышая проценты по сберегательным счетам и вкладам.

