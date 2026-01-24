Россиянам объяснили, когда выгодно досрочно закрыть вклад
В ряде случаев досрочное снятие вклада может быть оправданным, даже если это приведет к потере процентов. Об этом заявила председатель Комитета по финансовой грамотности населения МГО ОПОРА РОССИИ, финансовый советник Ирина Глушкова в интервью агентству «Прайм».
Так, досрочное снятие выгодно, если использование средств в другом инструменте принесет больше дохода. Например, если резко растут ставки в экономике, выгоднее будет переложить их на других условиях. Также деньги можно использовать для погашения долга, переплата по которому выше процентного дохода.
Кроме того, закрыть вклад досрочно имеет смысл для инвестиций или супервыгодной покупки, но для этого необходимо просчитать все риски и выгоды.
Кроме того, весомой причиной могут стать экстренные жизненные обстоятельства и риск отыва лицензии, если вклад выше предела страхового возмещения.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что, несмотря на решение Банка России снизить ключевую ставку в октябре, ряд банков демонстрирует противоположную тенденцию, повышая проценты по сберегательным счетам и вкладам.
