Россиянам объяснили, когда выгодно досрочно закрыть вклад

В ряде случаев досрочное снятие вклада может быть оправданным, даже если это приведет к потере процентов. Об этом заявила председатель Комитета по финансовой грамотности населения МГО ОПОРА РОССИИ, финансовый советник Ирина Глушкова в интервью агентству «Прайм».

Так, досрочное снятие выгодно, если использование средств в другом инструменте принесет больше дохода. Например, если резко растут ставки в экономике, выгоднее будет переложить их на других условиях. Также деньги можно использовать для погашения долга, переплата по которому выше процентного дохода.