В России увеличилось количество погибших в ДТП по вине водителей-новичков

Количество погибших в ДТП, виновными в которых были признаны начинающие водители, выросло в России на 19,8% по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщило РИА Новости.

В 2024 году в таких ДТП погибли 812 человек. Водители-новички виновны в среднем в семи из десяти ДТП.

В МВД перечислили регионы с самым высоким уровнем смертельных ДТП

Кроме того, выросло число жертв ДТП, произошедших по вине водителей-иностранцев: в 2024 году в таких авариях погибло 526 человек, что на 22% больше, чем в 2021 году.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в 2025 году наибольшее число погибших в ДТП было зафиксировано в Туве, на Алтае и в Орловской области.

