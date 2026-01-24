В России увеличилось количество погибших в ДТП по вине водителей-новичков

Количество погибших в ДТП, виновными в которых были признаны начинающие водители, выросло в России на 19,8% по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщило РИА Новости.

В 2024 году в таких ДТП погибли 812 человек. Водители-новички виновны в среднем в семи из десяти ДТП.