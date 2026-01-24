ОАЭ стали самым популярным зарубежным направлением у российских туристов весной

ОАЭ заняли первое место по продажам туров на весну у путешественников из России, однако Египет может навязать им конкуренцию. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров Артур Мурадян в интервью РИА Новости.

Он отметил, что средняя глубина бронирования путешествий сегодня достигает порядка двух месяцев. В марте в ОАЭ уже достаточно тепло, но не жарко, а море еще не горячее. Напрямую в ОАЭ попасть можно из полутора десятков российских городов.

Пик спроса на туры в Египет также приходится на весну. Из многих городов активно летают прямые рейсы на Красное море, а направление активно восстанавливается.