В России поменялся расчет платы за холодную воду не по счетчикам

В России вдвое увеличился повышающий коэффициент, используемый для расчета платы за холодную воду при отсутствии в квартире счетчика. Об этом сообщило РИА Новости.

Согласно правительственным документам, изменения коснутся жилых домов и квартир, где не были установлены приборы учета при наличии технической возможности.