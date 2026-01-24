В России поменялся расчет платы за холодную воду не по счетчикам

В России вдвое увеличился повышающий коэффициент, используемый для расчета платы за холодную воду при отсутствии в квартире счетчика. Об этом сообщило РИА Новости.

Согласно правительственным документам, изменения коснутся жилых домов и квартир, где не были установлены приборы учета при наличии технической возможности.

«Будут исключения»: В Госдуме призвали сократить сроки отключения горячей воды

В этих случаях размер платы рассчитывается с учетом количества жильцов, тарифа, норматива потребления и повышающего коэффициента. Ранее коэффициент составлял 1,5, сейчас его увеличили до трех.

Вместе с тем прежним (1,5) остается коэффициент за горячее водоснабжение, электроснабжение и водоотведение.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что при недостаточной температуре горячей воды россияне могут потребовать перерасчет после обращения в управляющую компанию дома.

