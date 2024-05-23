Названный в честь теннисиста Медведева корт открыли под Парижем

В парижском пригороде Мезон-Лаффит открылся теннисный корт, названный в честь пятой ракетки мира — россиянина Даниила Медведева. Об этом в соцсети X сообщила региональный советник региона Иль‑де‑Франс Жозиан Симон.

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Отмечается, что корт находится на территории клуба, в котором спортсмен тренировался с 2014 по 2016 год. Медведев побывал на открытии корта и провел автограф-сессию.

Спортсмен отметил, что дал согласие на то, чтобы корт назвали его именем, потому что хранит теплые воспоминания и о городе, и о клубе.

Ранее Медведев выразил несогласие с позицией президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер, которая назвала «командой бомжей» российских спортсменов, которые собираются принять участие в летней Олимпиаде 2024 года в Париже.

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ТеннисСпортМедведев

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