Названный в честь теннисиста Медведева корт открыли под Парижем

Отмечается, что корт находится на территории клуба, в котором спортсмен тренировался с 2014 по 2016 год. Медведев побывал на открытии корта и провел автограф-сессию.

Спортсмен отметил, что дал согласие на то, чтобы корт назвали его именем, потому что хранит теплые воспоминания и о городе, и о клубе.

Ранее Медведев выразил несогласие с позицией президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер, которая назвала «командой бомжей» российских спортсменов, которые собираются принять участие в летней Олимпиаде 2024 года в Париже.

