Даниил Медведев примет участие в турнире ATP-500 в Дубае

Турнир пройдёт с 26 февраля по 2 марта. Медведеву предстоит защитить титул, который он выиграл ОАЭ в 2023 году.

«Доброе утро, Дубай! Очень рад вернуться», — написал теннисист.

Ранее Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг, согласно которому Медведев вылетел из ТОП-3 и теперь является четвёртой ракеткой мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».