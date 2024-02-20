Даниил Медведев примет участие в турнире ATP-500 в Дубае

Российский теннисист Даниил Медведев в своих соцсетях подтвердил, что намерен выступить на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

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Турнир пройдёт с 26 февраля по 2 марта. Медведеву предстоит защитить титул, который он выиграл ОАЭ в 2023 году.

«Доброе утро, Дубай! Очень рад вернуться», — написал теннисист.

Ранее Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг, согласно которому Медведев вылетел из ТОП-3 и теперь является четвёртой ракеткой мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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