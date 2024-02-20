Даниил Медведев примет участие в турнире ATP-500 в Дубае
20 февраля 202416:53
Российский теннисист Даниил Медведев в своих соцсетях подтвердил, что намерен выступить на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).
Турнир пройдёт с 26 февраля по 2 марта. Медведеву предстоит защитить титул, который он выиграл ОАЭ в 2023 году.
«Доброе утро, Дубай! Очень рад вернуться», — написал теннисист.
Ранее Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг, согласно которому Медведев вылетел из ТОП-3 и теперь является четвёртой ракеткой мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Президент Казахстана Токаев приедет в Россию с рабочим визитом
- Даниил Медведев примет участие в турнире ATP-500 в Дубае
- СМИ: ЕК может установить оборудование для защиты штаб-квартиры от БПЛА
- Костюшкин заявил, что Киркоров украл у него сценический образ
- Соцсеть Х восстановила аккаунт жены Навального
- Ученые из Австралии обнаружили самую быстрорастущую черную дыру
- В Эстонии нашли «российский след» в повреждении автомобиля главы МВД республики
- СМИ: ЦАХАЛ конфисковал 250 млн долларов из банка в секторе Газа
- В отношении воспитателей детского приюта в Мурманской области завели дело о насилии
- Хозяин спасенного из квартиры в Томилино спаниеля отказался от него
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru