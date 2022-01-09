Названа сумма заработка бойца Макгрегора в минуту

Конор Макгрегор зарабатывает более $8 млн минуту, сообщает Sporf.

Итальянский диджей сообщил, что Макгрегор ударил его по лицу

В 2021 году ирландский боец смешанного стиля MMA заработал $22 млн за три минуты, проведенные в октагоне. Это значит, что для получения миллиона Макгрегору понадобилась всего семь секунд.

Всего в прошедшем году Макгрегор провел две встречи в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Он дважды выступал против американца Дастина Порье. Победить Макгрегору так и не удалось.

Напомним, ранее стало известно, когда боец UFC Конор Макгрегор вернется в октагон.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:СпортсменыКонор Макгрегор
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