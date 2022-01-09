Названа сумма заработка бойца Макгрегора в минуту
Конор Макгрегор зарабатывает более $8 млн минуту, сообщает Sporf.
В 2021 году ирландский боец смешанного стиля MMA заработал $22 млн за три минуты, проведенные в октагоне. Это значит, что для получения миллиона Макгрегору понадобилась всего семь секунд.
Всего в прошедшем году Макгрегор провел две встречи в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Он дважды выступал против американца Дастина Порье. Победить Макгрегору так и не удалось.
Напомним, ранее стало известно, когда боец UFC Конор Макгрегор вернется в октагон.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,6 млн+16 568 / сут.
Умерли
315 тыс.+796 / сут.
Выздоровели
9,7 млн+20 449 / сут.
- Названа сумма заработка бойца Макгрегора в минуту
- Российские ученые: к Земле приближается астероид массой 18 тысяч тонн
- СМИ: Вашингтон может обсудить с Москвой вопрос размещения ракет в Европе
- Число задержанных в Казахстане увеличилось до 4,4 тысяч
- Туристы отравилась парами хлора на базе отдыха в Башкирии
- МИД РФ: сотни россиян просят вывезти их из Казахстана
- СМИ: Вашингтон испугался эффекта бумеранга в случае введения санкций против Москвы
- Forbes: Состояние четырех миллиардеров Казахстана рухнуло
- В Тюмени погибли 9 человек из-за отравления метиловым спиртом
- WSJ пугает США событиями «страшнее войны на Украине»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru