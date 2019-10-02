Назван стартовый состав «Зенита» на матч с «Бенфикой»
Петербургский ФК «Зенит» озвучил стартовый состав на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики» (Лиссабон) Об этом сообщается в официальном микроблоге клуба в Twitter.
Так, первыми на поле выйдут Андрей Лунин (вратарь), Дуглас Сантос, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Игорь Смольников, Вильмар Барриос, Олег Шатов, Магомед Оздоев, Себастьян Дриусси, Сердар Азмун и Артем Дзюба.
Напомним, первый матч группового этапа Лиги Чемпионов «Зенит» сыграл вничью с «Лионом» (Франция). Команды забили по одному голу.
«Зенит» и «Бенфика» встретятся сегодня 2 октября на «Газпром Арене» в Петербурге. Начало матча в 22.00 (мск).
Ранее бывший игрок российской сборной по футболу Сергей Кирьяков рассказал НСН, почему УЕФА выбрал Санкт-Петербург для проведения финала Лиги чемпионов в 2021 году.
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