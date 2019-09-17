«Лион» и «Зенит» сыграли вничью

Матч между российским «Зенитом» и французским «Лионом» завершился со счетом 1:1.

Счет встречи открыли россияне на 41-ой минуте встречи: гол забил нападающий «Зенита» Сердар Азмун. Французы отыграли мяч в начале второго тайма: Мемфис Депай отправил мят в ворота «Зенита» на 51-ой минуте.

Матч состоялся в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА во Франции.

Напомним, петербургский «Зенит» помимо «Лиона» проведет матчи в группе G c «Бенфикой» (Португалия) и «РБ Лейпцигом» (Германия).

