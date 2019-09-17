«Лион» и «Зенит» сыграли вничью
17 сентября22:12
Матч между российским «Зенитом» и французским «Лионом» завершился со счетом 1:1.
Счет встречи открыли россияне на 41-ой минуте встречи: гол забил нападающий «Зенита» Сердар Азмун. Французы отыграли мяч в начале второго тайма: Мемфис Депай отправил мят в ворота «Зенита» на 51-ой минуте.
Матч состоялся в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА во Франции.
Напомним, петербургский «Зенит» помимо «Лиона» проведет матчи в группе G c «Бенфикой» (Португалия) и «РБ Лейпцигом» (Германия).
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- «Лион» и «Зенит» сыграли вничью
- Потерявшие детей при теракте в Беслане получат надбавку к пенсии
- Кличко намерен вновь баллотироваться на пост мэра Киева
- Экс-генпрокурор России: Приговор актеру Устинову уже не отменят
- Российские пограничники задержали более 80 браконьеров в Японском море