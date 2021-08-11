Назван размер премии гимнастки Дины Авериной за серебро на ОИ-2020
Журналисты выяснили размер премии российской гимнастки Дины Авериной за серебряную медаль в личном многоборье на Олимпиаде в Токио.
Как сообщает КП со ссылкой на источник, спортсменка получит от государства 2,5 миллиона рублей. В случае победы 22-летняя Аверина получила бы на 1,5 миллиона больше.
Аверина проиграла в борьбе за золото ОИ-2020 спортсменке из Израиля Линой Ашрам. Ее отставание составило 0,150 балла. В России посчитали судейство несправедливым, так как Ашрам уронила ленту во время последнего выступления. Между тем россиянки впервые за четверть века остались без золота в художественной гимнастике.
Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что решение сцудей несправедливое, передает Ura.ru. По ее мнению, первое место израильтянка Ашрам получила незаслуженно, так как допустила грубое нарушение
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