Назван размер премии гимнастки Дины Авериной за серебро на ОИ-2020

Журналисты выяснили размер премии российской гимнастки Дины Авериной за серебряную медаль в личном многоборье на Олимпиаде в Токио.

Как сообщает КП со ссылкой на источник, спортсменка получит от государства 2,5 миллиона рублей. В случае победы 22-летняя Аверина получила бы на 1,5 миллиона больше.

Кабаева уличила судей в подтасовке оценки гимнастки Авериной в Токио

Аверина проиграла в борьбе за золото ОИ-2020 спортсменке из Израиля Линой Ашрам. Ее отставание составило 0,150 балла. В России посчитали судейство несправедливым, так как Ашрам уронила ленту во время последнего выступления. Между тем россиянки впервые за четверть века остались без золота в художественной гимнастике.

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что решение сцудей несправедливое, передает Ura.ru. По ее мнению, первое место израильтянка Ашрам получила незаслуженно, так как допустила грубое нарушение

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: НСН
ТЕГИ:Олимпиада
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры