Мостовой: В рейтинг ФИФА нашим тренерам попасть невозможно

«Логично, что наших нет, потому что сразу возникает вопрос – что наши сделали такого, чтобы там быть? Напрашивается фамилия Черчесова, но тоже не так много сделано. Для того, чтобы попасть в список лучших, нужно где-то выигрывать. А не получается. Чтобы выигрывать, надо что-то изменить. Почему кто-то играет хорошо? Дано богом. У нас таких единицы. Хотя мы огромная страна. Но страны с населением пять миллионов человек футбольные, а мы не футбольные. Это какой-то бред!» - возмутился он.

Ранее сообщалось, что Исполнительный комитет Российского футбольного союза одобрил формат лимита на легионеров по системе «8+17». Он предусматривает одновременное нахождение на поле восьми легионеров и 17 россиян в заявке команды. До этого одновременно на поле могли находиться не более шести иностранных игроков.

