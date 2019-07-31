Мостовой: В рейтинг ФИФА нашим тренерам попасть невозможно
Футбольный эксперт, экс-игрок сборной России Александр Мостовой в эфире НСН выразил недоумение плачевным состоянием футбола в стране.
Международная федерация футбола (ФИФА) на своем официальном сайте объявила имена 10 претендентов на звание «Лучший тренер» сезона-2018/19. В список номинантов вошли наставники сборных Алжира, Франции, Перу, Англии, Англии, Португалии, Бразилии. Лучшего тренера мира определят болельщики путём голосования на официальном сайте ФИФА. Имена троих финалистов будут объявлены позже. Победитель будет назван на церемонии вручения наград ФИФА, которая состоится 23 сентября в Милане.
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой ответил НСН на вопрос, почему среди номинантов нет российских тренеров.
«Логично, что наших нет, потому что сразу возникает вопрос – что наши сделали такого, чтобы там быть? Напрашивается фамилия Черчесова, но тоже не так много сделано. Для того, чтобы попасть в список лучших, нужно где-то выигрывать. А не получается. Чтобы выигрывать, надо что-то изменить. Почему кто-то играет хорошо? Дано богом. У нас таких единицы. Хотя мы огромная страна. Но страны с населением пять миллионов человек футбольные, а мы не футбольные. Это какой-то бред!» - возмутился он.
Ранее сообщалось, что Исполнительный комитет Российского футбольного союза одобрил формат лимита на легионеров по системе «8+17». Он предусматривает одновременное нахождение на поле восьми легионеров и 17 россиян в заявке команды. До этого одновременно на поле могли находиться не более шести иностранных игроков.
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