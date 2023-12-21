Навка рассказала, что украинские спецслужбы запугивали ее родственников

Навка родилась в 1975 году в украинском Днепропетровске, на территории бывшей советской республики осталось «огромное количество родственников» фигуристки.

«К родственникам даже приходили все эти службы, задавали всевозможные вопросы, проводили допросы, пугали как-то. Провоцировали их дать какие-то интервью. Было такое: "Скажи своему супругу (пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову. - НСН), чтобы он прекратил"», — поделилась Навка.

Спортсменка также рассказала, что в отношениях с друзьями на Украине после начала боевых действий «был кошмар», некоторые долгое время отказывались общаться с фигуристкой. Однако сейчас, по словам Навки, «абсолютно все друзья вернулись».

«Идет совершенно другое восприятие ситуации. Да, они понимают, что ситуация совершенно не такая, какой они ее видели полтора года назад <...> Они понимают, что не всегда виноват тот, кто виноват. И что могло быть все совершенно по-другому, не сделай их руководство определенных шагов», — добавила олимпийская чемпионка.

