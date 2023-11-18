Иван Охлобыстин рассказал об угрозах убийства, которые поступают ему на телефон

По словам артиста, «продажные мобильные операторы слили все базы с телефонами в Сеть, и начались звонки». В трубке раздаются «торжествующие гыки — Слава Украине» и «Мы тебя убьем».

Актер также написал, что похищать его смысла не имеет, потому что он «категорически запрещает себя обменивать». Охлобыстин утверждает, что «жертвенная смерть за Родину» для него — «единственный надежный путь в рай».

Ранее Охлобыстин рассказал, почему он не стал режиссером. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

