Навка прокомментировала возвращение Валиевой на лёд

По ее словам, для Камилы это большая победа над собой. Фигуристка не выступала на льду пять месяцев. «Камила — большая умница, невероятная красотка!», — заявила Навка.

Дисквалифицированная на четыре года за допинг Спортивным арбитражным судом российская фигуристка Камила Валиева выступила в ледовом шоу Татьяны Навки впервые после дисквалификации. Спортсменка исполнила главную роль в шоу «Руслан и Людмила» в Сочи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

