Навка прокомментировала возвращение Валиевой на лёд

Российская олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала возвращение на лёд фигуристки Камилы Валиевой после дисквалификации за допинг, сообщает «Спорт-Экспресс».

Фигуристка Валиева сообщила о начале музыкальной карьеры

По ее словам, для Камилы это большая победа над собой. Фигуристка не выступала на льду пять месяцев. «Камила — большая умница, невероятная красотка!», — заявила Навка.

Дисквалифицированная на четыре года за допинг Спортивным арбитражным судом российская фигуристка Камила Валиева выступила в ледовом шоу Татьяны Навки впервые после дисквалификации. Спортсменка исполнила главную роль в шоу «Руслан и Людмила» в Сочи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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