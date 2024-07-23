Навка прокомментировала возвращение Валиевой на лёд
Российская олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала возвращение на лёд фигуристки Камилы Валиевой после дисквалификации за допинг, сообщает «Спорт-Экспресс».
По ее словам, для Камилы это большая победа над собой. Фигуристка не выступала на льду пять месяцев. «Камила — большая умница, невероятная красотка!», — заявила Навка.
Дисквалифицированная на четыре года за допинг Спортивным арбитражным судом российская фигуристка Камила Валиева выступила в ледовом шоу Татьяны Навки впервые после дисквалификации. Спортсменка исполнила главную роль в шоу «Руслан и Людмила» в Сочи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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