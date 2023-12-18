Навка: Костомаров - пример для всех

Российская олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка назвала своего партнера Романа Костомарова примером для всех, сообщает ТАСС.

Костомаров сыграл в теннис с 15-й ракеткой мира Хачановым

«Рома, я тобой очень горжусь. Ты пример для всех нас», — заявила спортсменка.

«Как и обещал, я вышел на лед. Огромное спасибо моей замечательной партнерше Татьяне», — сказал Костомаров.

Олимпийский чемпион в танцах на льду выступил на шоу, посвященном 50-летию фигуриста Ильи Авербуха, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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