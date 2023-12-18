Навка: Костомаров - пример для всех
18 декабря 202303:02
Российская олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка назвала своего партнера Романа Костомарова примером для всех, сообщает ТАСС.
«Рома, я тобой очень горжусь. Ты пример для всех нас», — заявила спортсменка.
«Как и обещал, я вышел на лед. Огромное спасибо моей замечательной партнерше Татьяне», — сказал Костомаров.
Олимпийский чемпион в танцах на льду выступил на шоу, посвященном 50-летию фигуриста Ильи Авербуха, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Депутат Исаев заявил, что пенсионеров освободят от комиссии за ЖКХ
- Навка: Костомаров - пример для всех
- На Кубани после аварии с участием полицейского завели уголовное дело
- Маск: Человечество должно заселять другие планеты
- На Украине арестован депутат, взорвавший гранаты на сессии сельсовета
- Трамп: Из-за США конфликты на Ближнем Востоке и на Украине вышли из-под контроля
- На Украине завели дело после обнаружения устройств для прослушки у Залужного
- 90 человек погибли после удара Израиля по лагерю беженцев в Газе
- Экс-разведчик Риттер: США и Британия готовят ликвидацию Зеленского
- СМИ: в кабинете Залужного нашли прослушивающие устройства
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru