Навка: Костомаров - пример для всех

«Рома, я тобой очень горжусь. Ты пример для всех нас», — заявила спортсменка.

«Как и обещал, я вышел на лед. Огромное спасибо моей замечательной партнерше Татьяне», — сказал Костомаров.

Олимпийский чемпион в танцах на льду выступил на шоу, посвященном 50-летию фигуриста Ильи Авербуха, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

