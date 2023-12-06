Костомаров сыграл в теннис с 15-й ракеткой мира Хачановым
Фигурист Роман Костомаров вышел на корт с победителем пяти турниров под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) Кареном Хачановым.
Попытки поиграть с Хачановым Костомаров назвал особым удовольствием.
«Карен, спасибо за историю, которая останется навсегда. Встретимся на турнире Большого шлема», - написал фигурист в своем Telegram-канале.
Ранее Костомаров пообещал встать на коньки и выйти на лед. При этом он признал, что кататься как раньше уже не будет.
В январе 2023 года фигурист оказался в реанимации с пневмонией. Спортсмену ампутировали стопы и кисти рук, напоминает «Радиоточка НСН».
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