Костомаров сыграл в теннис с 15-й ракеткой мира Хачановым

Попытки поиграть с Хачановым Костомаров назвал особым удовольствием.

«Карен, спасибо за историю, которая останется навсегда. Встретимся на турнире Большого шлема», - написал фигурист в своем Telegram-канале.

Ранее Костомаров пообещал встать на коньки и выйти на лед. При этом он признал, что кататься как раньше уже не будет.

В январе 2023 года фигурист оказался в реанимации с пневмонией. Спортсмену ампутировали стопы и кисти рук, напоминает «Радиоточка НСН».

