«Наведет шороху!»: Олег Романцев поддержал Карпина и призвал дать шанс Мостовому
Валерий Карпин прав, когда «аргументированно огрызается» на вопросы провокаторов, а Александру Мостовому зря не дают возглавить хорошую команду, сказал в эфире Олег Романцев, назвав Василия Уткина величайшим журналистом.
Легендарный тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью НСН объяснил, чем ему нравится трансформация Валерия Карпина, и посоветовал клубам пригласить в тренеры Александра Мостового или других его бывших воспитанников.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин ранее объяснил нежелание вызывать в национальную команду ее бывшего капитана Артема Дзюбу, ответив вопросом на вопрос: "Зачем?". СМИ давно пишут о конфликте Дзюбы и Карпина. Карпин еще в 2021 году признавал, что конфликт был, но с тех они не общались.
Тренер, между тем, также заявил, что думает об отставке с поста тренера «Ростова», несмотря на победу его клуба над «Спартаком» в матче Кубка России 5 ноября.
«Карпин изменился в лучшую сторону, во всяком случае, для меня, потому что, если все то, что творится вокруг сборной и вокруг его имени, пропускать мимо ушей, то тебе сядут на шею, ноги свесят и будут погонять. Он огрызается, причем аргументированно огрызается. Это хорошая черта, потому что сейчас у нас стало слишком много журналистов (никого не хочу обидеть), которые задают провокационные вопросы. С одной стороны, это правильно. Если журналист гладко водичкой полил, маслом смазал - это неинтересно читается, нужно что-то острое. При этом бывает критика, а бывает критиканство. Вот почему я все время любил нашего, на мой взгляд, величайшего журналиста Василия Уткина, хотя мы частенько с ним ругались. Он критиковал меня, но никогда не критиканствовал, никогда не унижал, критиковал по делу. Это правильная агрессия, потому что на голову сядут. Вопрос даже может быть задан журналистом по теме, но в каком тоне он задан, в какой момент и как сформулирован… Так что Валера правильно отвечает иногда жестко. Я не считаю, что он не прав», - сказал Романцев.
По его словам, игроки «золотого состава» «Спартака», блиставшего в России и Европе, вполне могли бы привить тот техничный футбол и другим клубам. В их числе и Александр Мостовой, который критиковал иностранных тренеров "Спартака", но сам сидел без работы, не желая получать тренерскую лицензию.
«Ребята, которые играли у меня, они действительно умные, они любят именно тот спартаковский футбол. При этом классный игрок - это еще не классный тренер. Тому же Мостовому надо попробовать где-то что-то сделать. Никто пока не рискует его пригласить в хорошую, ведущую команду, но это зря. Если даже мой родной "Спартак" дает шанс испанцу, который нигде не работал, делать эксперименты, почему не дать своему? Мостовой может навести шорох, у него интересные мысли, мы с ним довольно часто общаемся. Мне вообще повезло, я с теми ребятами, кто у меня играл, продолжаю общаться, мы в хороших, дружеских отношениях, часто переписываемся и созваниваемся. Мне кажется, Мостовому надо доверить команду, и тот, кто доверит, не пожалеет. Нельзя списывать со счетов того же Аленичева, он хорошую команду создавал. Титов главным тренером не работал, но очень здорово помогал Аленичеву. Тихонов работает, молодец. У нас достаточно много людей, которые заслуживают того, чтобы им дали шанс. При этом какой шанс им дают сегодня? Раз ты многократный чемпион страны, то сразу должен команду сделать чемпионом. Нет, так команда не строится. Когда приглашают тренера, он должен иметь минимум три года», - заключил Олег Романцев.
Под руководством Олега Романцева «Спартак» девять раз становился чемпионом страны, а также выходил в полуфиналы всех трех главных европейских турниров: Кубка Чемпионов, Кубка Кубков и Кубка УЕФА, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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