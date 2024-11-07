«Наведет шороху!»: Олег Романцев поддержал Карпина и призвал дать шанс Мостовому

Легендарный тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью НСН объяснил, чем ему нравится трансформация Валерия Карпина, и посоветовал клубам пригласить в тренеры Александра Мостового или других его бывших воспитанников.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ранее объяснил нежелание вызывать в национальную команду ее бывшего капитана Артема Дзюбу, ответив вопросом на вопрос: "Зачем?". СМИ давно пишут о конфликте Дзюбы и Карпина. Карпин еще в 2021 году признавал, что конфликт был, но с тех они не общались.

Тренер, между тем, также заявил, что думает об отставке с поста тренера «Ростова», несмотря на победу его клуба над «Спартаком» в матче Кубка России 5 ноября.