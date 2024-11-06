«Зачем?»: Карпин ответил на вопрос о вызове Дзюбы в сборную России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин кратко ответил на вопрос РИА Новости о вызове в команду нападающего Артёма Дзюбы.

В Брунее назвали неверно истолкованной информацию о составе на матч с Россией

По его словам, цель играть за сборную не является основанием для вызова игрока.

«Зачем? У всех или многих футболистов есть цель играть за сборную. Всех вызывать?» – заключил Карпин.

Ранее выступающий за тольяттинский ФК «Акрон» Дзюба заявил, что готов сыграть за сборную России если его вызовут на матч с Брунеем, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Валерий КарпинАртем ДзюбаСборная России По ФутболуФутболФутболист

Горячие новости

Все новости

партнеры