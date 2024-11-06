«Зачем?»: Карпин ответил на вопрос о вызове Дзюбы в сборную России

По его словам, цель играть за сборную не является основанием для вызова игрока.

«Зачем? У всех или многих футболистов есть цель играть за сборную. Всех вызывать?» – заключил Карпин.

Ранее выступающий за тольяттинский ФК «Акрон» Дзюба заявил, что готов сыграть за сборную России если его вызовут на матч с Брунеем, сообщает RT.

