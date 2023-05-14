Наставника «Динамо» Йокановича уволили после поражения от «Ахмата»
Главного тренера московского «Динамо» Славишу Йокановича отправили в отставку после проигрыша грозненскому «Ахмату» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом пишет РИА Новости.
К следующему матчу бело-голубых будет готовить другой главный тренер, заявил член совета директоров столичного клуба Дмитрий Гафин.
Йоканович стал наставником «Динамо» в июне 2022 года. Контракт со специалистом клуб заключил на один год.
«Динамо» 14 мая проиграло грозненскому «Ахмату» в домашнем матче со счетом 3:0.
Московский клуб ранее потерпел поражение от воронежского «Факела» в матче, посвященном 100-летию спортивного общества «Динамо». Встреча завершилась со счетом 2:0, передает «Радиоточка НСН».
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