Наставника «Динамо» Йокановича уволили после поражения от «Ахмата»

К следующему матчу бело-голубых будет готовить другой главный тренер, заявил член совета директоров столичного клуба Дмитрий Гафин.

Йоканович стал наставником «Динамо» в июне 2022 года. Контракт со специалистом клуб заключил на один год.

«Динамо» 14 мая проиграло грозненскому «Ахмату» в домашнем матче со счетом 3:0.

Московский клуб ранее потерпел поражение от воронежского «Факела» в матче, посвященном 100-летию спортивного общества «Динамо». Встреча завершилась со счетом 2:0, передает «Радиоточка НСН».

