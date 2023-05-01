Вадим Евсеев стал главным тренером воронежского ФК «Факел»

В сообщении говорится, что в качестве игрока Евсеев выступал за «Спартак», «Локомотив», «Торпедо», «Сатурн» и клуб из Белоруссии «Торпедо-БелАЗ», шесть раз становился чемпионом России, а также выиграл четыре Кубка и два Суперкубка России.

Также отмечается, что ранее Евсеев работал главным тренером в клубах «Амкар», «СКА-Хабаровск», «Уфа» и «Шинник», при этом об уходе специалиста из ярославской команды стало известно 30 апреля.

«Ассистировать новому наставнику «Факела» будут новый помощник главного тренера Сергей Томаров и Владимир Сычёв, который будет работать с вратарями вместо Александра Чихрадзе», - добавили в команде.

Ранее пост главного тренера «Факела» покинул Дмитрий Пятибратов, в пресс-службе воронежского клуба отметили, что решение было принято по обоюдному согласию, передает «Радиоточка НСН».