Вадим Евсеев стал главным тренером воронежского ФК «Факел»
Воронежский футбольный клуб «Факел» объявил о назначении Вадима Евсеева на пост главного тренера, сообщает пресс-служба команды.
В сообщении говорится, что в качестве игрока Евсеев выступал за «Спартак», «Локомотив», «Торпедо», «Сатурн» и клуб из Белоруссии «Торпедо-БелАЗ», шесть раз становился чемпионом России, а также выиграл четыре Кубка и два Суперкубка России.
Также отмечается, что ранее Евсеев работал главным тренером в клубах «Амкар», «СКА-Хабаровск», «Уфа» и «Шинник», при этом об уходе специалиста из ярославской команды стало известно 30 апреля.
«Ассистировать новому наставнику «Факела» будут новый помощник главного тренера Сергей Томаров и Владимир Сычёв, который будет работать с вратарями вместо Александра Чихрадзе», - добавили в команде.
Ранее пост главного тренера «Факела» покинул Дмитрий Пятибратов, в пресс-службе воронежского клуба отметили, что решение было принято по обоюдному согласию, передает «Радиоточка НСН».
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