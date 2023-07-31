Наставник «Спартака» Абаскаль объяснил недовольство календарем РПЛ
Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль раскритиковал календарь нового сезона Российского премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит издание «Чемпионат».
Абаскаль обратил внимание, что после игры с «Уралом» у «Спартака» будет девять дней отдыха. Главный тренер красно-белых выразил недовольство длительностью перерыва.
«Мне сложно понять, почему у нас такой большой перерыв после игры с «Уралом», а до матча с ними мы проведем три игры за шесть дней», – посетовал испанец.
Красно-белые сыграют с «Уралом» в пятницу, 11 августа. Матч пройдет в Екатеринбурге.
Как сообщает «Радиоточка НСН», «Спартак» в понедельник победил калининградский футбольный клуб «Балтика» со счетом 2:1. Матч прошел в рамках второго тура РПЛ.
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