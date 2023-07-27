«Спартак» победил «Краснодар» в матче Кубка России

Встреча состоялась в четверг и завершилась со счетом 2:1 в пользу москвичей. У красно-белых отличились Роман Зобнин и Тео Бонгонда. Единственный мяч в ворота гостей отправил Кади Боржес.

«Спартак» 8 августа сыграет с «Пари Нижний Новгород» в Москве. На следующий день «Краснодар» сразится со столичным «Динамо».

В первом туре нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» одержал волевую победу над «Оренбургом». Игра завершилась со счетом 3:2, сообщает «Радиоточка НСН».

