«Спартак» победил «Краснодар» в матче Кубка России

Московский «Спартак» в гостях одержал верх над «Краснодаром» в матче группового этапа Кубка России.

Булыкин высказался о возвращении Черчесова в РПЛ

Встреча состоялась в четверг и завершилась со счетом 2:1 в пользу москвичей. У красно-белых отличились Роман Зобнин и Тео Бонгонда. Единственный мяч в ворота гостей отправил Кади Боржес.

«Спартак» 8 августа сыграет с «Пари Нижний Новгород» в Москве. На следующий день «Краснодар» сразится со столичным «Динамо».

В первом туре нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» одержал волевую победу над «Оренбургом». Игра завершилась со счетом 3:2, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:Кубок РоссииФутболКраснодарФК "Спартак"

Горячие новости

Все новости

партнеры