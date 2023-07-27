«Спартак» победил «Краснодар» в матче Кубка России
Московский «Спартак» в гостях одержал верх над «Краснодаром» в матче группового этапа Кубка России.
Встреча состоялась в четверг и завершилась со счетом 2:1 в пользу москвичей. У красно-белых отличились Роман Зобнин и Тео Бонгонда. Единственный мяч в ворота гостей отправил Кади Боржес.
«Спартак» 8 августа сыграет с «Пари Нижний Новгород» в Москве. На следующий день «Краснодар» сразится со столичным «Динамо».
В первом туре нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» одержал волевую победу над «Оренбургом». Игра завершилась со счетом 3:2, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru