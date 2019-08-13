Нашли жемчужину. Зачем «Манчестер Юнайтед» купил 14-летнего футболиста

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» купил 14-летнего нападающего Исака Хансена-Аароена – воспитанника норвежского «Тромсе». За юного игрока 90 тысяч фунтов стерлингов, но в составе команды футболист появится не раньше 22 августа 2020 года – в день своего 16-летния. Именно тогда норвежец сможет подписать с «Манчестер Юнайтед» профессиональный контракт.

Двукратный обладатель Кубка СССР по футболу, ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд в интервью НСН заявил, что практика приобретения столь юных игроков – нетипична для футбольного мира. В России же найти подобное дарование куда сложнее.

«Это, конечно, нехарактерно. Чтобы найти такое дарование, надо по России ездить. У нас очень мало детских профилированных футбольных спортивных школ. Где искать? Только каким-нибудь частным способом. У меня был товарищ, который давал частные уроки богатым людям. Он говорил, что когда-нибудь я эту жемчужину найду. Только так. Другого пути я не вижу, в общем развитие в «Спартаке», «Динамо» и ЦСКА, спортивных академиях и школах, стандартное и будничное. В «Манчестер Юнайтед», видимо, увидели в этом парне большую загадку. Таких, конечно, единицы», - сказал он.

Ранее Валерий Рейнгольд в эфире НСН рассказал, как сборная России может подняться в рейтинге ФИФА.

