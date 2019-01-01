Ветеран «Спартака» рассказал, как сборной России подняться в рейтинге FIFA

«Я считаю, что наша сборная на том месте, которое им предоставила FIFA. Потому что, если брать последние игры с участием нашей сборной, даже на первенстве мира, всё-таки мы играли со слабенькими командами. За исключением испанцев и хорватов. Рейтинг же соблюдается формально — собираются профессионалы, которые определяют качество, считают набранные очки и так далее. Я считаю, что всё правильно», — заявил Рейнгольд.

Чтобы поднять свои позиции, российской сборной нужно выйти из группы в текущем турнире, заметил ветеран «Спартака». А для этого, по его мнению, есть все шансы.

«По игре наша сборная, 43-44 место далёкое, ну, пускай, 34-35-е [могла бы занять]. Но это тоже далеко. Я примерно говорю, но не более того. Играем-то мы неважно! А фурор мы произвели, и прилично, только в одной игре с командой Испании. А остальные игры — это же дурдом. Кого мы обыграли? Играть надо! Во всяком случае, надо выигрывать европейскую группу сейчас, а для этого всё есть. Если мы группу выиграем, то мест 15 в рейтинге спустим вниз, а то и более», — заключил собеседник НСН.

Однако ближайшая игра для россиян будет трудной, по мнению Рейнгольда. Тем более, что бороться предстоит с хозяевами поля — сборной Шотландии.

«А что касается игры в Шотландии, это будет тяжёлая игра. Мы будем играть на выезде, а там играть ой-ё-ой, как тяжело. Шотландия берёт пример с футбола Англии, они играют головой, боевитые ребята. Может, они уступают в стратегии многим сильнейшим игрокам Европы, но в боевитости им не отказать. Поэтому нас ожидает очень серьёзная игра», — подытожил Рейнгольд.

Напомним, что следующие матчи квалификации чемпионата Европы российские футболисты проведут в сентябре. 6 сентября сборная России в гостях сыграет с командой Шотландии, а 9 сентября примет сборную Казахстана. Последние находятся в рейтинге FIFA на 112-м месте.

