Нас не догонишь. Lada Granta приобретает спортивную скорость
Автоэксперт Олег Осипов в эфире НСН рассказал о традиции автоконцернов превращать свою самую доступную модель в гоночный автомобиль.
«АвтоВАЗ» выпустил гоночную Lada Granta. Как сообщает портал «Тарантас-Ньюс», в оснащении спортивного автомобиля будет находиться модернизированный 165-сильный двигатель.
Автоэксперт Олег Осипов в эфире НСН признался, что не удивлен решением автоконцерна.
«Это мировая традиция. Самую младшую модель, самую доступную на рынке превращают в гоночный автомобиль. «АвтоВАЗ» здесь не уникален. Поэтому Granta. Хотя до сих пор была Vesta в спортивной версии, и она осталась, даже для широкого рынка. Весь вопрос в том, что двигатель тот же самый, который, кстати, используется для гоночной версии Renault младших моделей. На «АвтоВАЗе» этот двигатель собирается, как мы знаем. Так что ничего удивительного нет. Насколько это будет востребовано, сложно сказать», - отметил собеседник НСН.
Как правило, такие модели создаются под какой-то небольшой, локальный чемпионат, добавил он.
«Думаю, «АвтоВАЗ» вполне может организовать нечто подобное. Это было бы разумно, потому что модель надо продвигать, если она может ехать быстро. Конечно, она будет значительно отличаться от любой серийной модели. Это такой промоушн. Все зависит от того, насколько технологичным будет двигатель, насколько адекватна коробка передач», - заключил Осипов.
Ранее Олег Осипов в эфире НСН рассказал, что для автопроизводителей выпуск новых моделей - необходимость даже в кризис.
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