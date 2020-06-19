Нас не догонишь. Lada Granta приобретает спортивную скорость

Как правило, такие модели создаются под какой-то небольшой, локальный чемпионат, добавил он.

«Думаю, «АвтоВАЗ» вполне может организовать нечто подобное. Это было бы разумно, потому что модель надо продвигать, если она может ехать быстро. Конечно, она будет значительно отличаться от любой серийной модели. Это такой промоушн. Все зависит от того, насколько технологичным будет двигатель, насколько адекватна коробка передач», - заключил Осипов.

Ранее Олег Осипов в эфире НСН рассказал, что для автопроизводителей выпуск новых моделей - необходимость даже в кризис.

