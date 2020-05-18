Эксперт ожидает крупногабаритную новинку ВАЗ через два года

Спрос на фургончики и малотоннажные транспортные средства в России стабилен, и «АвтоВАЗ» может навязать конкуренцию «ГАЗу», заявил в эфире НСН автоэксперт Олег Осипов.

Российский производитель «АвтоВАЗ» может расширить свой модельный ряд новым крупногабаритным автомобилем. Так, на опубликованном на YouTube-канале «На заводе» видео показаны несколько машин спрятанных под чехлами, и одна из них заметно больше всех выпускаемых под брендом Lada авто, пишет издание «Новые автомобили». Предполагается, что это может быть либо минивэн, либо грузовичок вроде УАЗ «Профи». К слову, до сих пор ни один из проектов MPV «ВАЗа» не доходил до конвейера.

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Автоэксперт Олег Осипов в эфире НСН отметил, что для автопроизводителей выпуск новых моделей — необходимость даже в кризис.

«Могу лишь предположить, что речь идёт о каком-нибудь минивэне. Модели делать всегда полезно — кризис, не кризис, вирус или не вирус — работать над будущим просто необходимо. Это не доброе пожелание, это необходимость. ВАЗ всё делает правильно. Но вот каков будет спрос… В принципе, спрос на такие фургончики, малотоннажные средства транспортировки стабилен в России. И это понятно: во многие города не въедешь на большегрузах, и эти машины должны быть популярно, прежде всего для среднего класса. Другое дело, что среднего класса скоро не останется», - сказал он.

По мнению Осипова, на рынке малотоннажных транспортных средств «ВАЗ» вполне может навязать конкуренцию «Горьковскому автомобильному заводу», но ждать новинку в ближайшие месяцы всё же не стоит.

«Сами машины востребованы. В основном покупают пока «ГАЗ» - «Газели», «Баргузины». Но, думаю, и ВАЗ тут может подсуетиться, предложить нечто оригинальное и удобное. Вполне возможно, что не столько для грузов, сколько для пассажиров, что было бы логично. Мощности и двигатели у «АвтоВАЗа» есть, какую они возьмут платформу — это вопрос. Но я думаю, что это дело не ближайшего месяца и даже не ближайшего года. Думаю, что в окончательном виде это будет через год-два. Обычно быстро «АвтоВАЗ» не действует», сказал НСН эксперт.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» запустит в серийное производство семь новых автомобилей различных классов, в том числе SUV.

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ФОТО: www.vedomosti.ru
ТЕГИ:ПроизводствоАвтомобили"автоваз"
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