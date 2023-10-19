Нападающий «Милана» Робак пропал в Швеции

По данным газеты, в течение последних 14 дней родственники и представители клуба ничего не знают о местонахождении 20-летнего футболиста. Робак не появляется на тренировках, никто не может с ним связаться.

«Я много раз пытался ему позвонить, но до него трудно дозвониться. Я не теряю надежды, что он вернется», — поделился спортивный директор «Норчепинга» Тони Мартинссон.

Ранее стало известно, что в Испании нашли мертвым игрока молодежного состава футбольного клуба «Кордова» 18-летнего Альваро Прието, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Полиция разыскивала спортсмена в течение нескольких дней и обнаружила тело футболиста на железнодорожной станции Санта-Хуста.

