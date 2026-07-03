В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировали у островов Кумэ и Мияко в Японии. Об этом заявило национальное метеорологической управление.

Очаг подземных толчков находился под дном океана, определить его глубину пока не удалось. Угрозы цунами и сообщений о заметном ущербе после сейсмособытия нет.

На Кумэ и Мияко располагаются туристические объекты, в том числе курортные гостиницы. Кроме того, на острове Мияко находится база японских вооруженных сил.

Ранее землетрясение магнитудой 5,2 произошло в провинции Сычуань в Китае, пишет 360.ru.

