В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1
Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировали у островов Кумэ и Мияко в Японии. Об этом заявило национальное метеорологической управление.
Очаг подземных толчков находился под дном океана, определить его глубину пока не удалось. Угрозы цунами и сообщений о заметном ущербе после сейсмособытия нет.
На Кумэ и Мияко располагаются туристические объекты, в том числе курортные гостиницы. Кроме того, на острове Мияко находится база японских вооруженных сил.
Ранее землетрясение магнитудой 5,2 произошло в провинции Сычуань в Китае, пишет 360.ru.
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