Турция захотела вступить в Единую зону платежей в евро

Турция намерена присоединиться к Единой зоне платежей в евро (SEPA). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство казначейства и финансов республики.

Анкара направила соответствующее письмо представителям Евросоюза.

«Членство в зоне позволит удешевить и ускорить межграничные платежи, сделав их безопаснее для предприятий и граждан», - отметили в министерстве.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что страна готова выступить посредником в урегулировании конфликта на Украине или предоставить площадку для переговоров, пишет Ura.ru.

