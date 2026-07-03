Турция захотела вступить в Единую зону платежей в евро
Турция намерена присоединиться к Единой зоне платежей в евро (SEPA). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство казначейства и финансов республики.
Анкара направила соответствующее письмо представителям Евросоюза.
«Членство в зоне позволит удешевить и ускорить межграничные платежи, сделав их безопаснее для предприятий и граждан», - отметили в министерстве.
Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что страна готова выступить посредником в урегулировании конфликта на Украине или предоставить площадку для переговоров, пишет Ura.ru.
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