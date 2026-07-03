На Кубани в Приморско-Ахтарске обломки БПЛА упали по девяти адресам
Обломки беспилотников обнаружили по девяти адресам в Приморско-Ахтарске в Краснодарском крае. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
По данным ведомства, на фоне атаки в некоторых частных домах были повреждены остекление и кровля.
«Также повреждены газовая труба и опора ЛЭП – подача электроэнергии не прерывалась», - отмечается в сообщении.
Никто не пострадал. На местах находятся специалисты оперативных и специальных служб.
Ранее беспилотник атаковал маршрутку в Лисичанске Луганской Народной Республики, были госпитализированы девять пострадавших, пишет 360.ru.
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