На Кубани в Приморско-Ахтарске обломки БПЛА упали по девяти адресам

Обломки беспилотников обнаружили по девяти адресам в Приморско-Ахтарске в Краснодарском крае. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

По данным ведомства, на фоне атаки в некоторых частных домах были повреждены остекление и кровля.

«Также повреждены газовая труба и опора ЛЭП – подача электроэнергии не прерывалась», - отмечается в сообщении.

Никто не пострадал. На местах находятся специалисты оперативных и специальных служб.

Ранее беспилотник атаковал маршрутку в Лисичанске Луганской Народной Республики, были госпитализированы девять пострадавших, пишет 360.ru.

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ФОТО: Юрий Слюсарь/Telegram
ТЕГИ:БеспилотникиКраснодарский Край

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