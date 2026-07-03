Над регионами России уничтожили 155 украинских дронов
Дежурные средства ПВО в течение ночи ликвидировали над Россией более 150 дронов ВСУ самолетного типа. Об этом заявили в Минобороны.
«В период с 20.00 мск 2 июля до 7.00 мск 3 июля... перехвачены и уничтожены 155 украинских беспилотных летательных аппаратов», - отмечается в сообщении.
Так, БПЛА нейтрализовали в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областях, в Краснодарском крае, Крыму и Московском регионе. Кроме того, дроны уничтожили над Азовским и Черным морями.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к городу сбили шесть украинских БПЛА, пишет 360.ru.
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