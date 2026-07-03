Шансов на полноценный диалог в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) пока нет, считает постпред России при объединении Дмитрий Полянский. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

По словам дипломата, «сложно себе это представить». Как отметил Полянский, необходимо понимание того, что все решения организации должны исполняться.

«Не в том дело, что у ОБСЕ нет необходимых документов. Они есть, там есть правильные слова. Но их либо не хотят видеть, либо хотят применять лишь избирательно», - указал постпред.

Полянский подчеркнул, что организация оказалась в тени повестки НАТО, а обсуждение вопросов безопасности в Европе нельзя рассматривать отдельно от безопасности евразийского континента.

Ранее постпред заявил, что европейские страны в ОБСЕ не могут самостоятельно разговаривать с Россией, им необходимо придерживаться линии Евросоюза и Североатлантического альянса, пишет Ura.ru.

