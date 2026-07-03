Полянский: Шансов на полноценный диалог в ОБСЕ нет
Шансов на полноценный диалог в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) пока нет, считает постпред России при объединении Дмитрий Полянский. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
По словам дипломата, «сложно себе это представить». Как отметил Полянский, необходимо понимание того, что все решения организации должны исполняться.
«Не в том дело, что у ОБСЕ нет необходимых документов. Они есть, там есть правильные слова. Но их либо не хотят видеть, либо хотят применять лишь избирательно», - указал постпред.
Полянский подчеркнул, что организация оказалась в тени повестки НАТО, а обсуждение вопросов безопасности в Европе нельзя рассматривать отдельно от безопасности евразийского континента.
Ранее постпред заявил, что европейские страны в ОБСЕ не могут самостоятельно разговаривать с Россией, им необходимо придерживаться линии Евросоюза и Североатлантического альянса, пишет Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Полянский: Шансов на полноценный диалог в ОБСЕ нет
- В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1
- Над регионами России уничтожили 155 украинских дронов
- Россия почти в два раза увеличила ввоз одежды из Турции
- На Кубани в Приморско-Ахтарске обломки БПЛА упали по девяти адресам
- В МИД РФ назвали абсурдным призыв Киева к Москве «сесть за стол переговоров»
- СМИ: Израиль мог планировать убийство Галибафа и Аракчи
- МИД Армении: Беспошлинный экспорт в ЕС не противоречит процедурам ЕАЭС
- Медведев призвал принять меры в отношении мигрантов, чьи дети не ходят в школу
- Поставщики продуктов просят торговлю не штрафовать за срыв доставок