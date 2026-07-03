Россия почти в два раза увеличила ввоз одежды из Турции

Россия в мае увеличила импорт одежды из Турции почти вдвое в годовом выражении, до $29,8 млн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статслужбы республики.

Годом ранее российские компании ввезли одежды из Турции на $17,3 млн. Импорт вырос в 1,7 раза в годовом выражении.

Больше всего Россия покупала брючные костюмы для мужчин и женщин, на такие закупки пришлось около $9 млн. Также импортеры приобретали футболки (на $6 млн), рубашки и блейзеры (примерно $4 млн), свитеры, пуловеры, кардиганы и жилеты (почти $2 млн).

Ранее стало известно, что российские компании в феврале текущего года импортировали парфюмерии из Франции на 6,7 млн евро, пишет 360.ru.

