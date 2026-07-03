В Смоленской области произошел пожар на предприятии после атаки БПЛА

Украинские беспилотники атаковали Смоленскую область, в результате на одном из предприятий разгорелся пожар. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин в мессенджере «Макс».

На Кубани в Приморско-Ахтарске обломки БПЛА упали по девяти адресам

«Произошел пожар на одном из промышленных предприятий региона. К счастью, никто из жителей не пострадал», - указал губернатор.

Сотрудники МЧС локализовали возгорание. Населению и объектам гражданской инфраструктуры ничего не угрожает.

Ранее в Минобороны рассказали, что над территорией России ликвидировали 155 украинских БПЛА, пишет Ura.ru. Дроны сбили в том числе в Смоленской области.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПожарБеспилотникиСмоленск

Горячие новости

Все новости

партнеры