В Смоленской области произошел пожар на предприятии после атаки БПЛА
Украинские беспилотники атаковали Смоленскую область, в результате на одном из предприятий разгорелся пожар. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин в мессенджере «Макс».
«Произошел пожар на одном из промышленных предприятий региона. К счастью, никто из жителей не пострадал», - указал губернатор.
Сотрудники МЧС локализовали возгорание. Населению и объектам гражданской инфраструктуры ничего не угрожает.
Ранее в Минобороны рассказали, что над территорией России ликвидировали 155 украинских БПЛА, пишет Ura.ru. Дроны сбили в том числе в Смоленской области.
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