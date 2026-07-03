Пореченков сыграет графа Илью Ростова в сериале «Война и мир»

Актер, народный артист России Михаил Пореченков сыграет роль графа Ильи Ростова в экранизации романа Льва Толстого «Война и мир» режиссера Сергея Урсуляка. Об этом рассказал сам артист в интервью ТАСС.

«Работа над сериалом "Война и мир", который снимает Сергей Урсуляк, сейчас занимает значительную часть моего творческого существования. Мне кажется, что это сотрудничество принесет зрителю большую радость», - поделился Пореченков.

Актер отметил, что счастлив воплотить образ графа, этот персонаж проходит через весь роман.

По словам Пореченкова, он с интересом наблюдает за работой Урсуляка, который «тонко взаимодействует с актерами». Артист подчеркнул, что стал замечать вещи, «которые раньше, по молодости и горячности, проходили мимо», и понимает, что режиссер - большой мастер, у которого многому можно научиться.

Между тем стало известно, что в 2027 году на экраны выйдет фильм «Война и мир» режиссера Сарика Андреасяна. Над сценарием экранизации работает Алексей Гравицкий, ранее участвовавший в создании картин «Онегин» и «Великая».

