Пореченков сыграет графа Илью Ростова в сериале «Война и мир»
Актер, народный артист России Михаил Пореченков сыграет роль графа Ильи Ростова в экранизации романа Льва Толстого «Война и мир» режиссера Сергея Урсуляка. Об этом рассказал сам артист в интервью ТАСС.
«Работа над сериалом "Война и мир", который снимает Сергей Урсуляк, сейчас занимает значительную часть моего творческого существования. Мне кажется, что это сотрудничество принесет зрителю большую радость», - поделился Пореченков.
Актер отметил, что счастлив воплотить образ графа, этот персонаж проходит через весь роман.
По словам Пореченкова, он с интересом наблюдает за работой Урсуляка, который «тонко взаимодействует с актерами». Артист подчеркнул, что стал замечать вещи, «которые раньше, по молодости и горячности, проходили мимо», и понимает, что режиссер - большой мастер, у которого многому можно научиться.
Между тем стало известно, что в 2027 году на экраны выйдет фильм «Война и мир» режиссера Сарика Андреасяна. Над сценарием экранизации работает Алексей Гравицкий, ранее участвовавший в создании картин «Онегин» и «Великая».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В США начнут выдавать лимитированные паспорта с портретом Трампа
- Роналду примет решение о продолжении карьеры в сборной Португалии после ЧМ
- Турция захотела вступить в Единую зону платежей в евро
- Пореченков сыграет графа Илью Ростова в сериале «Война и мир»
- Понижение в классе: Что происходит с бензином в России
- В Смоленской области произошел пожар на предприятии после атаки БПЛА
- Нагельсман покинет пост главного тренера сборной Германии по футболу
- Полянский: Шансов на полноценный диалог в ОБСЕ нет
- В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1
- Над регионами России уничтожили 155 украинских дронов