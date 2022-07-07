Надаль снялся с полуфинала Уимблдона
7 июля 202221:46
Испанский теннисист Рафаэль Надаль из-за травмы был вынужден прекратить соревнования на Уимблдоне-2022. Об этом он сообщил на специально созванной по этому поводу пресс-конференции.
По словам теннисиста, недавние обследование выявило у него семимиллиметровый разрыв одной из мышц живота.
В полуфинале Надаль должен был сыграть с австралийцем Ником Кирьосом.
Ранее теннисистов из России официально отстранили от участия в Уимблдоне.
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7 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru