Надаль снялся с полуфинала Уимблдона

Испанский теннисист Рафаэль Надаль из-за травмы был вынужден прекратить соревнования на Уимблдоне-2022. Об этом он сообщил на специально созванной по этому поводу пресс-конференции.

По словам теннисиста, недавние обследование выявило у него семимиллиметровый разрыв одной из мышц живота.

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В полуфинале Надаль должен был сыграть с австралийцем Ником Кирьосом.

Ранее теннисистов из России официально отстранили от участия в Уимблдоне.

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Фото: twitter.com/RafaelNadal
ТЕГИ:ЗдоровьеТеннисБольшой ТеннисУимблдон
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