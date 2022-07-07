Надаль снялся с полуфинала Уимблдона

Испанский теннисист Рафаэль Надаль из-за травмы был вынужден прекратить соревнования на Уимблдоне-2022. Об этом он сообщил на специально созванной по этому поводу пресс-конференции.

По словам теннисиста, недавние обследование выявило у него семимиллиметровый разрыв одной из мышц живота.