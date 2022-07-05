Надаль пробился в четвертьфинал турнира в Уимблдоне
Испанский теннисист Рафаэль Надаль оказался сильнее нидерландца Ботика Ван де Зандшульпа в матче четвертого круга турнира Большого шлема в Уимблдоне.
Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:2, 7:6 (8:6). Надаль в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов занимает четвертое место, Ван де Зандшульп - на 25-й строчке.
Надаль борьбу за путевку в полуфинал поведет с 14-й ракеткой, американцем Тэйлором Фрицем.
Ранее сербский теннисист Новак Джокович победил представителя Нидерландов Тима Вана Рейтховена.
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