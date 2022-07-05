Надаль пробился в четвертьфинал турнира в Уимблдоне

Испанский теннисист Рафаэль Надаль оказался сильнее нидерландца Ботика Ван де Зандшульпа в матче четвертого круга турнира Большого шлема в Уимблдоне.

Российских теннисистов допустили к участию на US Open

Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:2, 7:6 (8:6). Надаль в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов занимает четвертое место, Ван де Зандшульп - на 25-й строчке.

Надаль борьбу за путевку в полуфинал поведет с 14-й ракеткой, американцем Тэйлором Фрицем.

Ранее сербский теннисист Новак Джокович победил представителя Нидерландов Тима Вана Рейтховена.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: twitter.com/RafaelNadal
ТЕГИ:СпортБольшой Теннис
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры